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فيديو : هكذا أحتفل احد مواطنى غزة بعد ظهور نتائجه السلبية بفيروس كورونا!

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:43 - 05 ابريل 2020
مواطن من غزة.PNG مواطن من غزة.PNG
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فيديو : هكذا أحتفل احد مواطنى غزة بعد ظهور نتائجه السلبية بفيروس كورونا

 

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