مفاجأة الصين حول المُصابين بـ"فيروس كورونا"

أعلنت الصين عن شفاء 94%من جميع المصابين بفيروس كورونا في مفاجأة مدوية، حيث أكدت لجنة الصحة في بكين أن 1562 شخصاً فقط ما زالوا في المستشفيات حالياً.

ويتناقص عدد المصابين بالفيروس في الصين كل يوم، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بعدوى فيروس كورونا في البر الرئيسي للصين 81639 حالة، شفي منها 76751 شخصاً وغادروا المستشفيات، وهو ما يمثل 94% من إجمالي عدد الحالات.

وأعلنت بكين، أربع حالات وفاة جديدة أمس الجمعة، أي أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 3326 حتى يوم أمس.

وسجلت الصين، 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، تراجعا من 31 حالة يوم أمس الجمعة، من بينها حالة إصابة في إقليم هوبي بوسط الصين، بؤرة تفشي الفيروس.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان إن من بين الحالات الجديدة 18 لمسافرين قادمين من الخارج، وإن انتشار الوباء في البلاد ككل توقف.

ويوم ‏‏11 آذار الماضي، صنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏"كوفيد-19" الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، وباء عالميا (جائحة).‏