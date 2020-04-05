تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 5/4/2020 حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

وبينت الإدارة العامة لشرطة المرور، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

كما ذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 4 حوادث سير نتج عنها وفاة المواطن علي محمد أبو دراز (27 عام) سكان عبسان الكبيرة.

ووفقاً لتحقيقات الدائرة فقد كان دراز يقود تكتك واصطدم بعمود في عبسان مقابل المحكمة الشرعية بخانيونس.

كما أفادت الإدارة العامة لشرطة المرور أن دائرة حوادث الطرق قد سجلت إصابة فتى بجراح خطيرة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

وشهدت الآونة الأخيرة حوادث سير عدة أدت لوفاة العشرات من المواطنين، منذ بداية العام الحالي، جلهم من الأطفال.

وتحظى حالة الطرق في قطاع غزة باهتمام شريحة كبيرة من أبناء شعبنا، ويتابعونها باهتمام بالغ.