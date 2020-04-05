الطقس اليوم الأحد 5/4/2020 : أجواء مغبرة وارتفاع الحرارة

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الأحد 5/4/2020 ، ان الطقس يكون جاف ومغبر ويطرأ ارتفاع ملموس آخر على درجات الحرارة ليصبح الجو حارا في معظم المناطق.

غدا الاثنين 6/4/2020 ، يطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء7/4/2020 ، يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأربعاء 8/4/2020، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات مع بقاء الجو معتدلا في معظم المناطق نهارا بارداّ ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق .