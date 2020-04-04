ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين 217 اصابة

ارتفعت مساء اليوم السبت، حصيلة المصابين بفيروس كورونا إلى 217 إصابة بعد تسجيل حالة جديدة لشابة عشرينية من قصرة قضاء نابلس.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم أن الإصابة الجديدة لشابة (22 عاما) من قصرة قضاء نابلس، ونقلت إليها العدوى من زوجها الذي سجلت إصابته يوم أمس، وقد جرى نقلها إلى الحجر الصحي في مركز الثريا بمدينة نابلس.

وأشار المتحدث إلى أن " 3" إصابات سُجلت في بيتونيا وإصابة واحدة في قراوة بني زيد بمحافظة رام الله والبيرة، و4 إصابات في قطنة وإصابة واحدة في الجديرة وإصابة واحدة في بيت عنان شمال غرب القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابتان في صوريف، وإصابتان في حلحول، وإصابة واحدة في سعير وإصابة واحدة في يطا جنوب الخليل، و4 إصابات في ارطاس جنوب بيت لحم.