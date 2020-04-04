ارتفاع اعداد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا في مصر

ارتفعت اليوم السبت، اعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا (كوفيد_19) في جمهورية مصر العربية، إلى 71 وفاة مع وفاة 5 أشخاص خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، فيما سجل إصابة 85 إصابة جديدة ما يرفع عدد المصابين على 306 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم، السبت، تسجيل 85 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

في السياق، ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الصحة المصرية خالد مجاهد، الذي ذكر أنه تم خروج 25 حالة من المصابين من مستشفى العزل بينهم 3 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس وصل إلى 241 حالة حتى اليوم.

وأوضح مجاهد، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19" أصبحت 306 حالة، من ضمنهم الـ 241 متعافيا.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 85 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقان ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 مصريين.

وقال المتحدث باسم الصحة المصرية إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن إجمالي العدد، الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 1070 حالة من ضمنهم 241 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 71 حالة وفاة.