رابط تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا

كشفت وزارة العمل الفلسطينية اليوم السبت، النقاب عن تعزيز القطاع الصحي بالكوادر البشرية الطبية المتخصصة من خلال برامج التشغيل المؤقت لمواجهة جائحة كورونا.

وأوضح مدير عام التعاون العربي والدولي بوزارة العمل في غزة، م. ماهر أبو ريا أن الوزارة عقدت ما يزيد عن 400 عقد تشغيل مؤقت لصالح وزارة الصحة بتمويل حكومي ومؤسساتي، لمدة 6 أشهر.

وذكر خلال تصريح صحفي أن الوزارة حددت 8 قطاعات اقتصادية تضررت بشكل مباشر وغير مباشر من حالة الطوارئ في غزة، أبرزها قطاع السياحة والفندقة والنقل والمواصلات ورياض الأطفال، مشيرًا إلى أنهم تواصلوا مع الاتحادات المسؤولة عن القطاعات المتضررة لإعداد كشوفات دقيقة بأسماء العاملين وأصحاب العمل المتضررين على صعيد الاجور والرواتب اليومية، لتعزيز صمودهم خلال فترة الطوارئ من خلال المنحة التي أعلن عنها رئيس المتابعة الحكومية د. محمد عوض قبل أيام.

وأفاد أبو ريا، بأن الوزارة تواصلت مع المؤسسات الدولية الصديقة المانحة، لدعم صمود العمال المتضررين، متطلعا الي استجابتهم لمطالبات الوزارة لدعم صمود العمال واصحاب العمل.

وبين، أن الوزارة ستنشر رابطًا على صفحتها بعد قليل لتسجيل أسماء العمال وأصحاب العمل في غزة من الذين يتقاضون أجورًا يومية.

في السياق، فتحت وزارة العمل باب تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ.

وقالت في بيان صحفي : ان الاستعدادات والاجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة في اطار حالة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا Covid 19 أثر بشكل كبير على بعض قطاعات النشاط الاقتصادي سواء بشكل مباشر او غير مباشر.

وأضافت: وفي إطار تدخل وزارة العمل للحد من تبعات حالة الطوارئ على مستوى الدخل لكثير من العمالة غير المنظمة والذي يهدف الي تعزيز صمود العمال خلال هذه الفترة الحرجة نهيب بكم نحو تسجيل بياناتكم الدقيقة من خلال.

رابط التسجيل تسجيل بيانات العمال في القطاعات المتضررة من حالة الطوارئ :