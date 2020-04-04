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جيش الاحتلال يستفيد من مواجهة كورونا في حروب بيولوجية مستقبلية

  • فلسطين اليوم
  • 20:43 - 04 ابريل 2020
جيش الاحتلال جيش الاحتلال
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كشفت الإعلام الإسرائيلي النقاب عن أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد غيَّر من العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي،.

وأوضح موقع "واللا" العبري أن فيروس كورونا ساهم في العقيدة القتالية للجيش الإسرائيلي، حيث تم استغلاله في مواجهة الفيروس، بمساعدة الحكومة نفسها، سواء في عمليات التطويق الأمني أو فرض حواجز عسكرية أو ما شابه.

وأكد الموقع الإلكتروني أن ازمة تفشي كورونا في البلاد دفعت الجيش الإسرائيلي إلى التكيف مع الوضع الجديد، خاصة وأن قائد سلاح الجو، الجنرال عميكام نوركين، يتابع بنفسه حركة المرور العسكرية والمدنية في سماء "إسرائيل" وفي المنطقة المحيطة بها.

وأوضح الموقع العبري أن الفيروس البيولوجي ربما تستفيد منه "إسرائيل" كتجربة لمواجهة أي حروب مستقبلية مماثلة، وربما حروب كيماوية أو ما شابه، وهو ما يختلف عن المواجهة المباشرة للجندي أو الضابط الإسرائيلي، الذي اعتاد على مواجهة مباشرة، وليست خفية.

وأشار الموقع إلى اشتراك حوالي 15 ألف جندي في فرض الحظر على بلدة "بني براك" بقلب مدينة تل أبيب، بعد إعلان نتنياهو فرض الحظر الكامل عليها، نتيجة لتفشي فيروس كورونا فيها.

 

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