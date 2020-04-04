في زمن كورونا.. الاحتلال يجبر وزير فلسطيني على ارتداء كمامة ملوثة بالدماء

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزير القدس فادي الهدمي على إرتداء كمامه ملوثة بالدماء، خلال فترة اعتقاله يوم أمس الجمعة، إضافة إلى الاعتداء عليه بالضرب والتنكيل.

واستنكرت وزيرة الصحة د. مي الكيلة ما أقدمت علية سلطات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، بإجبار وزير القدس فادي الهدمي على ارتداء كمامه ملوثة بالدماء.

ووصفت وزيرة الصحة ما تعرض له الوزير الهدمي بـ"جريمة حرب بشعة" من خلال تعريضه لخطر العدوى المتعمد والإصابة بالأمراض نتيجة إجباره على ارتداء كمامه ملوثة، وهو ما يخالف كافة القوانين والمواثيق والأعراف الدولية والانسانية.