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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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السفير محمد العمادي يعلن توزيع طروداً غذائية على مئات الأسر في غزة

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 19:14 - 04 ابريل 2020
السفير محمد العمادي يعلن توزيع طروداً غذائية على مئات الأسر في غزة السفير محمد العمادي يعلن توزيع طروداً غذائية على مئات الأسر في غزة
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أعلنَ السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، توزيع طروداً غذائية بالشراكة مع صندوق قطر الخيري على مئات الأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.

وأوضح السفير العمادي أن عملية توزيع الطرود الغذائية تمت من خلال الإدارة العامة للجان الزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة، لتستفيد منها مئات الأسر المصنفة ضمن كشوفات الوزارة على أنها الأشد فقرا وبحاجة للمساعدة العاجلة. 

وأشار العمادي إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن منحة حضرة صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل تقديم مساعدات عاجلة لأهالي القطاع لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).  

الأساسية للمتواجدين في مراكز الحجر الصحي بغزة، علاوة على تقديمها مؤخرا طرودا غذائية للمئات من أهالي المحجورين، بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة بغزة.

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