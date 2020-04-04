القدرة: لا إصابات جديدة بكورونا وعدد المتعافين ارتفع إلى خمسة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم السبت، عن تعافي 5 من المصابين بفيروس كورونا، مشيرةً إلى أن باقي المصابين حالتهم مطمئنة ومستقرة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، أن الرصد الوبائي كثّف من سحب العينات وإجراء الفحوصات المخبرية، مبينًا أن معظم الحالات كانت نتيجتها سلبية (غير مصابة).

من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، على استمرار العمل بقرارات إجراءات السلامة التي أُعلن عنها مسبقًا لمواجهة "كورونا".

وقال البزم: "يستمر العمل بقرار منع التجمعات، وإغلاق صالات الأفراح والأسواق الشعبية الأسبوعية، وبيوت العزاء، وصالات المطاعم والمقاهي، والمتنزهات، والاستراحات على شاطئ البحر، والمساجد، ومنع إقامة الحفلات".

ودعا المواطنين إلى التعامل بجدية مع هذه الإجراءات، وعدم التراخي في هذه "المرحلة الحساسة".

كما دعا البزم، مع اقتراب انتهاء مدة الحجر الاحترازي لمدة 21 يومًا للمجموعة الأولى من المستضافين في مراكز الحجر، لأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاختلاط، وفق التعليمات التي ستزودهم بها وزارة الصحة.