الشخرة: ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا إلى 216

أعلن مدير الرعاية الصحية بوزارة الصحة الدكتور كمال الشخرة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل 6 حالات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات الى 216 اصابة، 22 منها سجلت اليوم.

وأضاف الشخرة، خلال الإيجاز المسائي أخر التطورات حول انتشار فيروس كورونا في فلسطين، إن هناك حالتين اثنتين في ضواحي القدس الجديرة وقطنة، وأربع حالات في قرية أرطاس القريبة من بيت لحم، جميعهم من المخالطين للإصابات التي ظهرت في الأيام السابقة.

وأوضح أن الحالات التي تم كشفها، أجري فحصها قبل أيام وتبين انها سلبية، فيما أظهرت الفحوص هذا اليوم انها إيجابية "مصابين".

وأكد الشخرة، أن ما يسبب الإرباك في الوقت الحالي هو عودة العمال من الداخل، مؤكدًا عدم تسجيل إي إصابات جديدة في مدن بيت لحم بيت ساحور بيت جالا.