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ملحم: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا يرفع العدد الى 210

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:33 - 04 ابريل 2020
تعبيرية تعبيرية
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أعلن المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، ظهر اليوم السبت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في  محافظتي الخليل ورام الله، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 210، منذ ظهور المرض في فلسطين.

وأوضح ملحم في بيان صحفي، أن شابين"18" و"19" عاما، من بين المصابين من مدينة حلحول، وسيدة أربعينية، يعملون في مشغل للخياطة في المدينة يعود لوالد الشابين، الذي أعلن عن إصابته الأسبوع الماضي، إضافة إلى إصابتين في يطا جنوب الخليل وقراوة بني زيد شمال غرب رام الله.

وبين أنه جرى نقل المصابين الأربعة إلى مركز الحجر الصحي في مدينة حلحول، وتم نقل المصاب الخامس إلى مركز للحجر الصحي في محافظة رام الله والبيرة، حفاظا على سلامتهم.

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