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مصر لن تفتح المساجد في رمضان اذا استمر نشاط فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:16 - 04 ابريل 2020
مساجد مصر مساجد مصر
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أكد وزير الأوقاف المصري، محمد مختار اليوم السبت: إنه إذا استمر نشاط فيروس (كورونا) بالتفشي؛ فإن المساجد ستغلق في رمضان.

و نقلت صحيفة (اليوم السابع) المصرية عن مختار قوله إنه لا فتح للمساجد قبل تمام زوال علة الغلق، وهي الوباء، وألا يتم تسجيل أي حالات إيجابية جديدة في البلاد، وكذلك عودة الحياة إلى طبيعتها، وتأكيد وزارة الصحة، أن التجمعات لم تعد تشكل خطراً على المواطنين.

وأضاف الوزير المصري، أنه "إذا استمر في رمضان نشاط الفيروس، فإننا ملتزمون بغلق المساجد، حفاظاً على النفس، والتزاماً بشرع الله".

وكانت وزارة الصحة المصرية، أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 120 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 985، وتسجيل 8 حالات وفاة؛ ليرتفع عدد الوفيات إلى 66.

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