قرار باغلاق مداخل طولكرم بعد إصابة عاملين في المخيم

أغُلقت مداخل مخيم طولكرم، اليوم السبت، مع أخذ إجراءات مشددة بحق غير الملتزمين بالحجر المنزلي وتحويلهم إلى الحجر الإجباري.

واتخذ قرار الاغلاق، خلال اجتماع لجنة الطوارئ المصغرة في المحافظة لمواجهة خطر انتشار فيروس "كورونا"، بعد الإعلان عن إصابة عاملين بالفيروس في المخيم، عقب عودتهما من أماكن عملهما داخل أراضي 1948، ولضمان صحة المواطنين وسلامتهم.

ودعا محافظ طولكرم عصام أبو بكر أهالي العمال حث أبنائهم العائدين من أماكن عملهم على مراجعة مراكز الفرز الصحي لإجراء الفحوصات اللازمة.

وحثّ كافة المواطنين إلى التعاون مع لجنة الطوارئ والطواقم الطبية والمؤسسة الأمنية، لإتاحة الفرصة لأخذ الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، خاصة مع تصاعد انتشار فيروس "كورونا"، وعودة العمال في اليومين المقبلين بأعداد كبيرة.

ولفت أبو بكر، أن حركة المواطنين بالمحافظة تكون فقط لقضاء الحاجة الضرورية، من الساعة 10 صباحا وحتى الخامسة مساء.