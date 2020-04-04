المحجورون في غزة يغادرون الحجر الاثنين المقبل.. هل يشكلون خطراً على المواطنين؟

أعلن مدير دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية د.مجدي ضهير، اليوم السبت، عن موعد مغادرة المحجورين من مركز الحجر الصحي في قطاع غزة.

وقال ضهير في تصريح خاص لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية": "إن المواطنين المحجورين في مراكز الحجر في القطاع، سيبدؤون مغادرتها بدءاً من يوم الاثنين المقبل، بعد أن أتموا فترة الحجر الصحي، البالغة 21 يوماً بدأت من تاريخ دخولهم للحجر".

و حول ما اذا كان هؤلاء المحجورين يشكلون خطراً على المواطنين في قطاع غزة، أكد ضهير بأنه ليس هناك خطراً على الناس بسبب المواطنين الذين يغادرون الحجر الصحي، مشيراً في الوقت ذاته الى ان وزارة الصحة قدمت توصياتها لهم بالالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوع كامل من يوم المغادرة.

و فيما يتعلق بمخالطة المواطنين المحجورين لأفراد أسرهم، أوضح مدير الطب الوقائي بأنه تم منح المواطنين نشرات تثقيفية حول النصائح الواجب اتباعها في منازلهم.

و قال بأن المحجورين في مراكز الحجر الصحي في قطاع غزة خضعوا منذ بداية دخولهم لفحوصات طبية، و سيتم اعادة فحصهم قبل الخروج من الحجر للتأكد من سلامتهم.