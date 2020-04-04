إغلاق ناديين رياضيين في غزة لمخالفتهما خطة الطوارئ

أفادت الشرطة الفلسطينية، بأنها أغلقت، اليوم الاثنين، ناديين رياضيين في غزة لمخالفتهما خطة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا.

وقالت الشرطة في بيان صحفي لها، إنها أغلقت أحد النوادي بحي الدرج لوجود مباراة كرة قدم، وتجمع عدد من المواطنين، وعليه تم إنهاء المباراة وإغلاق النادي".

وأضافت أنها أغلقت نادٍ رياضي آخر بمخيم الشاطئ وتم مغادرة اللاعبين والمواطنين، مشيرة إلى انه تم أخذ تعهد على القائمين في الأندية بعدم التكرار والالتزام بالتعليمات.

يشار إلى الشرطة في غزة تواصل القيام بدورها في تنفيذ خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا، عبر متابعة إغلاق الأماكن العامة، ومنع التجمعات.