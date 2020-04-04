الشيخ القيادي خضر عدنان يعزي والد الشهيد إسلام دويكات

قدم الشيخ القيادي خضر عدنان واجب التعازي خلال اتصال هاتفي بوالد الشهيد المجاهد إسلام عبد الغني دويكات الذي ارتقى إلى العلا شهيداً مدافعا عن ثرى الوطن الحبيب في جبل العرمة في قرية بيتا المهدد بغول الاستيطان السرطاني الصهيوني.

وأثنى الشيخ عدنان على والد الشهيد اسلام وأشاد بصموده وبثباته من خلال كلمته المميزة، والتي أبدى فيها رضاه بقدر الله تعالى وقدره باستشهاد نجله وصموده على هذه الأرض المباركة.

يشار إلى أن الشهيد المجاهد إسلام عبد الغني دويكات (22 عامًا)، ارتقى متأثرًا بجراحه، التي أصيب بها خلال مشاركته في التصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين فوق جبل العرمة بقرية بيتا جنوب نابلس جبل النار.