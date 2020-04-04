ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشيخ القيادي خضر عدنان يعزي والد الشهيد إسلام دويكات

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 14:38 - 04 ابريل 2020
الشيخ خضر عدنان الشيخ خضر عدنان
جوال
مشاركة

قدم الشيخ القيادي خضر عدنان واجب التعازي خلال اتصال هاتفي بوالد الشهيد المجاهد إسلام عبد الغني دويكات الذي ارتقى إلى العلا شهيداً مدافعا عن ثرى الوطن الحبيب في جبل العرمة في قرية بيتا المهدد بغول الاستيطان السرطاني الصهيوني.

وأثنى الشيخ عدنان على والد الشهيد اسلام وأشاد بصموده وبثباته من خلال كلمته المميزة، والتي أبدى فيها رضاه بقدر الله تعالى وقدره باستشهاد نجله وصموده على هذه الأرض المباركة.

يشار إلى أن الشهيد المجاهد إسلام عبد الغني دويكات (22 عامًا)، ارتقى متأثرًا بجراحه، التي أصيب بها خلال مشاركته في التصدي لجيش الاحتلال وقطعان المستوطنين فوق جبل العرمة بقرية بيتا جنوب نابلس جبل النار.

الأكثر مشاهدة

متعلقات