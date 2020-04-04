"اسرائيل" تعاني من نقص حاد في مواد فحص فيروس كورونا

ذكرت صحيفة هارتس العبرية اليوم السبت بأن وزارة الصحة "الاسرائيلية" تعاني من نقص حاد في مواد الفحص الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

و وفقاً للصحيفة، فقد طلبت وزارة الصحة "الاسرائيلية" من مراكز الفحص العشوائية لفيروس الكورونا بتقليص أعداد الفحوصات وذلك في أعقاب النقص الحاد في مواد فحص الفيروس "الكواشف" في المختبرات.

كما أشارت هارتس الى أن الصحة طلبت من فرق الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" المنتشرة في مراكز المدن للفحص العشوائي بتقليص أعداد الفحوصات على ضوء النقص الحاد بمواد الفحص في المختبرات.

و كشفت الصحيفة بأنه خلال الأيام الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في مواد الفحص الضرورية للقيام بالفحوصات في المختبرات ، حيث تراجعت أعداد الفحوصات بواقع ألفي فحص يومياً واقتصرت على حوالي 7 آلاف فحص بدلاً من 9 قبل أيام، في حين تراكمت الآلاف من عينات الفحص في مختبرات الصحة الإسرائيلية دون فحص وذلك على خلفية النقص المذكور.

يأتي ذلك في ظل تجند أجهزة الأمن الإسرائيلية قاطبة للحصول على عينات وشرائح الفحص الضرورية للقيام بعمليات الفحص حيث تمكن جهاز الموساد حتى الآن من الحصول على أكثر من مليون شريحة فحص من الخارج.