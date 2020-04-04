تحذيرات من تهديد غير مسبوق حال انتشار فيروس كورونا في غزة

حذّر مركز الميزان لحقوق الإنسان، من أن حياة عشرات الآلاف من سكان قطاع غزة، ستصبح تحت تهديد غير مسبوق، في ظل ضعف الإمكانات الصحية، واستمرار الحصار، تزامنًا مع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

ودعا المركز الحقوقي، في تقرير له اليوم السبت، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لإغاثة قطاع غزة، ومساعدته بإمداده بأجهزة التنفس الصناعي، ومواد التحليل المخبري والأدوية الضرورية، للحد من الخسائر في الأرواح، جراء جائحة (كورونا) التي ضربت العالم، ولم تستثن غزة

وشدد على أن كارثة حقيقية ستطال قطاع غزة، بحال زيادة عدد المصابين بفيروس (كورونا) وخروجها عن السيطرة.

وطالب مركز الميزان العالم إلى محاسبة الاحتلال عن انتهاكاته للقانون الدولي، والعمل دون إبطاء على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.

في سياق متصل، أهاب بالمواطنين الالتزام بالقرارات والتعليمات التي تصدر عن جهات الاختصاص لما له من أثر فعّال في نجاح إجراءات منع تفشي الفايروس، مجددا تحذيره للمجتمع الدولي من كارثة حقيقية ستحل بقطاع غزة لو تفشى الفيروس في ظل ضعف الإمكانيات المتاحة.

ووفق وزارة الصحة بغزة، وصل عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة بلغ 12 حالة، ممن كانوا بالحجر الصحي، تعافى منهم 3 حالات.