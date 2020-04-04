الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي يبحث الوضع الفلسطيني مع الرئيس أبو مازن

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأخ المجاهد زياد النخالة اتصالا هاتفيا بالأخ الرئيس محمود عباس , وقد اطمأن الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي على أوضاع شعبنا الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين جميعاً وتعزيز صمودهم لمواجهة كل التحديات والتصدي لكل محاولات التربص بالقضية الفلسطينية , وجرى خلال الاتصال تبادل الآراء حول القضايا العامة التي تهم شعبنا الفلسطيني