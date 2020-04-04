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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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خلال اتصال هاتفي..

الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي يبحث الوضع الفلسطيني مع الرئيس أبو مازن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:25 - 04 ابريل 2020
الامين العام والرئيس محمود عباس الامين العام والرئيس محمود عباس
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أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين الأخ المجاهد زياد النخالة اتصالا هاتفيا بالأخ الرئيس محمود عباس , وقد اطمأن الأمين العام خلال الاتصال الهاتفي على أوضاع شعبنا الفلسطيني جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين جميعاً وتعزيز صمودهم لمواجهة كل التحديات والتصدي لكل محاولات التربص بالقضية الفلسطينية , وجرى خلال الاتصال تبادل الآراء حول القضايا العامة التي تهم شعبنا الفلسطيني

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