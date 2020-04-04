التنمية الاجتماعية بغزة: جاري الترتيب لصرف مبالغ مالية لعمال "المياومة"

أكدت المتحدثة وزارة التنمية الاجتماعبة بغزة عزيزة الكحلوت، اليوم السبت، أن الوزارة تعمل على ترتيب آلية صرف وتحديد المبلغ المالي المناسب لصرفه لعمال المياومية "الوظيفة اليومية" في قطاع غزة، خلال الاسبوع الحالي.

وقالت الكحلوت في تصريحات إعلامية :"إنه جاري حصر عدد عمال المياومة في القطاع الذين تضرّروا من الاجراءات لمكافحة فيروس كورونا، جراء جلوسهم في المنزل بدون عمل".

وأضافت أنه سيتم صرف المبلغ المناسب لهم، ضمن المنحة المليون الدولار التي خصصتها مبادرة "عيلة واحدة" لدعم العاطلين عن العمل وللاسر الفقيرة.

وكانت الحكومة في غزة، أعلنت الشهر الماضي، سلسلة إجراءات احترازية ووقائية لمنع وصول وتفشي فيروس كورونا المستجد، منها إغلاق المؤسسات التعليمية والمرافق العامة والسياحية حتى إشعار آخر.

التنمية الاجتماعية بغزة لـ"صفا": سيتم صرف مبلغ مليون شيقل من مبادرة "عيلة واحدة" للأسر الفقيرة في قطاع غزة خلال الأسبوع الجاري