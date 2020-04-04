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ربنا يستر .. أغنية حسين الجسمي عن فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 13:16 - 04 ابريل 2020
حسين الجسمس حسين الجسمس
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أطلق الفنان الإماراتي حسين الجسمي أغنية جديدة بعنوان "بنعدّي" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وخصّصها لأزمة فيروس كورونا، داعياً فيها جميع الناس إلى التفاؤل والتمسك بالأمل.

والأغنية من كلمات أنور المشيري وألحان فهد الناصر وتوزيع محمد همّام و"ميكس" صهيب العوضي، والتي أهداها الجسمي الى دول الخليج والعالم العربي لبث روح التفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار، رغم كل الظروف الصعبة الراهنة. وتستمعون إلى مقتطف من الأغنية في الفيديو المرفق.

وإشارة إلى أن الجسمي كان شارك فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا بالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان "متّحدين ومتحدّين".

 

 

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