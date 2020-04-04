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الحافي يكشف ل"فلسطين اليوم" تفاصيل صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:05 - 04 ابريل 2020
مخصصات الشؤون الاجتماعية مخصصات الشؤون الاجتماعية
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أكد أكرم الحافي الوكيل المساعد لوزارة التنمية الاجتماعية اليوم السبت 4/4/2020 ، انه سيتم صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية خلال الايام القادمة من الشهر الجاري ، مشدداً على أن الوزارة تجري اتصالات مع وزارة المالية والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي لتحديد موعد الصرف .

وقال الحافي خلال تصريحات خاصة لـ"فلسطين اليوم" ان الصرف سيكون للأسر المسجلة في برنامج التنمية الاجتماعية بالإضافة إلى ١٠ آلاف اسرة جديدة من قائمة الانتظار في المحافظات الجنوبية.

وكانت حكومة رام الله اعلنت في وقت سابق ان صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سيكون بعد صرف

رواتب موظفي السلطة ولكن دون تحديد موعداً للصرف .

ويشار الى حالة من اللغط سيطرت على المواطنين بعد الإعلان عن صرف الشوؤن الاجتماعية ضمن الفئات المعلنة من لصرف رواتب موظفي الحكومة ، ليتضح فيما بعد ان الصرف لموظفي السلطة العاملين في الشؤون الاجتماعية .

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