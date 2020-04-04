بريطانيا تحارب "العلاجات الوهمية" لعلاج "كورونا"

شنّت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، حملة ضخمة على "العلاجات الوهمية" المستخدمة في الدولة لمحاربة فيروس كورونا السمتجد (كوفيد-19).

وبحسب وكالة "روتيرز"، إن السلطات البريطانية شنّت حملة ضد العلاجات الوهمية المستعملة لمكافحة الفيروس من قبل الاشخاص، مؤكدةً أنه لا يوجد حاليًا علاج محدد ضد الفيروس.

واوضحت "رويترز"، أن وكالة تنيطم الادوية ومنتجات الرعاية الصحية تتحرى عن 14 صنفًا دوائيًا وهميًا أو غير مرخص ومعدات زائفة لعلاج كورونا.

وكان أطباء بيطانيون قد حذروا من ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا، مشيرين إلى أن نسبة الوفيات وصلت إلى 3609 وفاة.

وأكد الاطباء، أن تدابير العزل الالزامي سبطء من انتشار فيروس كورونا المتفشي في اليلاد.

وتحارب لندن بكل قوة امكاناتها ومعداتها للتخلص من فيروس كورونا، وتسعى جاهدةً إلى منع تفشية قدر المستطاع بين الاشخاص، حيث اعلنت حالة الطوارئ القصوى الشهر الماضي، واغلقت المرافق العامة والسياحية وحظر التجوال لمنع تنقل وحركة الاشخاص إلا للضرورة.