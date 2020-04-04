رابط.. السفارة الفلسطينية تدعو الفلسطينيين العالقين في تركيا لتسجيل بيناتهم

دعت السفارة الفلسطينية والقنصيلية العامة في تركيا، اليوم السبت 4/4/2020، المواطنين الفلسطينيين العالقين في الدولة والطلبة الراغبين في العودة إلى الضفة المحتلة وقطاع غزة، بضرورة تسجيل بياناتهم الكاملة على رابط موقع السفارة الرسمي.

وقالت السفارة في بيان لها :"إن على الراغبين بالعودة إلى الوطن تسجيل بياناتهم الكاملة بالسرعة الممكنة".

واضافت انه يوجد اعداد من المواطنين الفلسطينيين في تركيا من غير المقيمين إقامات رسمية، لم يتمكنوا من السفر بسبب اجراءات انقرة الوقائية من فيروس كورونا.

للدخول على موقع السفارة الفلسطينية لتسجيل البيانات، اضغط هنا.