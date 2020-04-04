الشخرة : تسجيل 11 حالة جديدة ليرفع الاصابات في فلسطين لـ205

أعلن كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة اليوم السبت4/4/2020 ، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرفع إجمالي الإصابات في فلسطين إلى 205.

وقال الشخرة، خلال الإيجاز اليومي الحكومة أن 3 إصابات سُجلت في بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة، و3 في قطنة بمحافظة القدس، وإصابتان في مخيم طولكرم، وإصابة في بيت عنان، وإصابتان في حلحول بمحافظة الخليل.

وأضاف أن من بين المصابين طفلان (11 و15 عاماً)، وقد انتقلت إليهما العدوى عن طريق والدهما..

وقال الشخرة ان عدد من الاصابات سجلت من مصنع اللد ، وكان من بينهم عامل من قطاع غزة وكانت نتيجته سلبية ...يتبع