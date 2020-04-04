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ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:35 - 04 ابريل 2020
معتقل معتقل
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أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم الرابع من أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد وهم:

◼️الأسير أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي (52 عامًا) من مدينة نابلس المعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

️الأسير أنور عمر حمدان عليان (42 عامًا) من مدينة طولكرم، المعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن 23 عامًا، وأمضى 17 عامًا في السجون.

️الأسير غازي محمد عبد الفتاح كنعان (45 عامًا) من القدس المحتلة المعتقل عام 2010، ومحكوم بالسجن 13 عامًا، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال

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