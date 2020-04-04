ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى أن ثلاثة أسرى من القدس والضفة المحتلتين يدخلون اليوم الرابع من أبريل/ نيسان أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالسجن المؤبد وهم:

◼️الأسير أحمد يوسف عبد الرحمن شناوي (52 عامًا) من مدينة نابلس المعتقل منذ عام 2006، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

◼️الأسير أنور عمر حمدان عليان (42 عامًا) من مدينة طولكرم، المعتقل منذ عام 2003، ومحكوم بالسجن 23 عامًا، وأمضى 17 عامًا في السجون.

◼️الأسير غازي محمد عبد الفتاح كنعان (45 عامًا) من القدس المحتلة المعتقل عام 2010، ومحكوم بالسجن 13 عامًا، وأمضى عشرة أعوام في سجون الاحتلال