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تفاصيل إصابة مواطن من غزة ب"كورونا" ومتواجد في القاهرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:27 - 04 ابريل 2020
كورونا في مصر الشقيقة كورونا في مصر الشقيقة
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أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة مساء أمس الجمعة 3/4/2020، عن إصابة مواطن من قطاع غزة أصيب بفيروس كورونا بعد سفره وعودته من العمرة وهو متواجد الآن في القاهرة.

وبينت السفارة ان المصاب الفلسطيني غير مقيم في مصر وكان يقيم مناسك العمرة مؤخرا في السعودية ، ومن ثم خرج مع أفواج العمرة من السعودية وتوجه إلى الامارات ، و من ثم عاد لجمهورية مصر العربية ليعبر من خلالها إلى قطاع غزة .

وقالت السفارة في بيان صحفي ، الفلسطيني عائد من العمرة مؤخرا ، حيث فور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض، ولكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى مستشفى الحميات حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية ، وجرى نقله إلى مستشفى الحجر الصحي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتتابع السفارة وضعه الصحي وتبقى على تواصل مع وزارة الصحة المصرية، لمتابعة مستجدات الحالة، متمنيةً له الشفاء العاجل.

وطمأنت السفارة شعبنا الفلسطيني أنها تتابع عن كثب وضع الجالية الفلسطينية في مصر ، وأن أبناء الجالية والطلبة بخير حيث لم تسجل اي إصابة بفيروس كورونا في أوساطهم .

وأهابت السفارة بالمواطنين الفلسطينيين لاسيما وأبناءنا الطلبة اتخاذ تدابير الحيطة والحذر ، وتحثهم على الالتزام التام في بيوتهم، ليبقوا بعيدا عن دائرة الخطر والتكدسات التي ينشط فيها فيروس كورونا ، متمنية السلامة لعموم الشعب المصري والفلسطيني والعالم أجمع .

 

 

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