نيمار يقدم مليون دولار لمواجهة جائحة فيروس كورونا

كشفت قناة اس بي تي البرازيلية، اليوم السبت، ان نجم كرة القدم البرازيلية نيمار دا سيفا ساهم في تقديم مبلغ مليون دولار لدولته، في سبيل التصّدي لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكرت القناة، أن اللاعب نيمار (28 عامًا) سيتبرع جزء من دعمه إلى منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، فيما يذهب الباقي إلى صندوق تضامن انشأه صديقة الصحفي لوسيانو هوك.

وأعلن هوك على حسابه "تويتر"، أنه جمع نحو 300 ألف دولار لصالح سكان الاحياء الفقيرة في مدينة ريو دي جانيرو، وهم المعرضون للاصابة بفيروس كورونا، بسسب اكتضاظ السكان.

وعاد المهاجم نيمار إلى بلاده بعد تعليق الفيفا البطولات الكروية في اوروبا، بسبب وياء فيروس كورونا، فيما عزل نيمار ادخل الحجر المنزلي مع اشخاص سافروا معه من فرنسا، للتأكد من خلوه من الاصابة بالفيروس.

ويمتد فيروس كروونا على نطاق واسع على كوكب الارض ليضرب 182 بلدًا، ويصيب أكثر من مليون و100 شخص، ويقضي على حياة أكثر من 59 ألف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.