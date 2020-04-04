البنك الدولي يتوقع "ركود اقتصادي عالمي ضخم"

توقع رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، حدوث ركود اقتصادي عالمي ضخم، بسبب توسع جائحة فيروس كورونا المستجد حول العالم، مرجحًا أن يلحق ضرر الركود الاقتصادي بالدول الفقيرة والضعيفة.

وأكد مالباس، ان البنك الدولي يعتزم مواجهة ذلك الركود الاقتصادي بقوة، من خلال برنامج دعم، لا سيما للدول الفقييرة، مشيرًا إلى أنه سيعتزم التحدث قريبًا مع زعيمي إثيوبيا وكينيا ودول أخرى.

وكان البنك الدولي، قد اقر خطة مساعدات للدول التي تعاني من أزمة افتصادية بسبب الوباء، بقيمة 160 مليار دولار، لمساعدتها على التصدي ومواجهة الفيروس.

وخصص البنك مبلغ قدره 1.9 مليار دولار لتمويل مشاريع في 25 بلدًا، فيما يجري عمليات دعم لـ40 بلدًا لتعزيز قدرات الدول على مكافحة (كوفيد-19)، وفق وكالة "فرانس برس".

ويمتد فيروس كروونا على نطاق واسع على كوكب الارض ليضرب 182 بلدًا، ويصيب أكثر من مليون و100 شخص، ويقضي على حياة أكثر من 59 ألف شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.