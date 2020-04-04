الكويت تعلن تعافى 11 حالة جديدة من فيروس كورونا

أعلن وزير الصحة الكويتي، باسل الصباح، اليوم السبت، تماثل الشفاء لـ 11 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 93 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، اعلنت قبل يومين، تسجيل 28 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي عدد الاصابات إلى 317 حالة.

ومن جانبه، أعلنت السلطات الكويتية، في تاريخ 9 مارس الماضي، عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الناطق باسم الحكومة الكويتية، طارق الزوم، أن مجلس الوزراء كلف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة، بوقف كافة تأشيرات الدخول إلى الدولة، باستنثاء البعثات الدبلوماسية، وذلك حفاظًا على سلامة الاشخاص وسلامة المجتمع من تفشي الفيروس.

عالميًا، اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، ووصول أعداد وفيات فيروس كورونا حول العالم إلى 59.203 حالة، وإصابة مليون و100 ألف، بينمهم تعافى 229.152، في 182 بلدًا.