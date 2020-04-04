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"مهجة القدس": الأسير المجاهد أنور عليان يدخل عامه الـ (18) في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:14 - 04 ابريل 2020
معتقل معتقل
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أفادت مـؤسـسـة مـهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى؛ أن الأسير المجاهد أنور عمر حمدان عليان (44 عاماً)؛ من مخيم نور شمس قضاء مدينة طولكرم شمال الضفة المحتلة أنهى سبعة عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه الثامن عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضـحـت مـهـجـة الـقـدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/04/2003م؛ وأصدرت المحكمة الصهيونية بحقه حكماً بالسجن (23) عاماً؛ بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي؛ والقيام بأعمال مقاومة ضد قوات الاحتلال الصهيوني.

جدير بالذكر أن الأسـير أنـور عـلـيـان ولد بتاريخ 27/12/1976م؛ وهو متزوج، وأب لطفلين وهم (عمر، عادل) أنجبهما من خلال نطفة مهربة قبل خمسة أعوام؛ وهو يقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.

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