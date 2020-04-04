أكثر من مليون إسرئيلي عاطل عن العمل بسبب "كورونا"

أظهرت بيانات "اسرائيلية"، اليوم السبت 4/4/2020، وجود أكثر من مليون إسرائيلي عاطل عن العمل في الدولة، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب موقع والا العبري، بلغ عدد العاطلين عن العمل في (إسرائيل) 1.039.791 عاطل، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 24.9%، منذ إعلان (إسرائيل) تسريح العاملين وإغلاق المرافق العامة والسياحية الشهر الماضي.

من جانبه، أكدت وزارة الصحة الاسرائيلية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 41 حالة، في حين وصلت اعداد الاصابات إلى 7428 حالة، بينهم 209 حالة خطيرة.

وكانت حكومة الاحتلال قد فرضت الاسبوع الماضي، على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو الحجر المنزلي، حيثُ سحبت عينة منه للتاكد من خلوه من الاصابة بكورونا بعد أن خالط احد المضابين، وتبيّن فيما بعد انه غير مصاب.