وفيات أمريكا جراء كورونا تُسجل أرقاماً قياسية ليكون اليوم الأسوء في العالم

سجلت الولايات المتحدة الامريكية مساء أمس الجمعة 3/4/2020 أسوأ حصيلة يومية تسجل في العالم منذ تفشي وباء كورونا بعد تسجيل 1480 حالة وفاة إضافية جراء فيروس كورونا.

جامعة "جونز هوبكنز" قالت انه تم تسجيل 1480 حالة وفاة من مساء يوم الخميس، وحتى مساء أمس الجمعة، مما رفع يرفع إجمالي الوفيات منذ تفشي كورونا إلى 7406 أشخاص.

وبينت جامعة "جونز هوبكنز" تجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة الـ 270 ألف مصاب.

وأصدر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي أمس الجمعة، توصية حكومية جديدة لجميع الأمريكيين في محاولة لمنع انتشار الفيروس تتمثل بارتداء كمامات لدى خروجهم إلى الأماكن العامة.

وقال ترامب إن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تحض الناس على وضع أي غطاء على الوجه كالمناديل على سبيل المثال، من أجل إبقاء الأقنعة الطبية متوفرة للعاملين في مجال الصحة.

يُتوقع أن يودي فيروس كورونا في الولايات المتحدة بحياة ما بين 100 و240 ألف شخص في الولايات المتحدة.