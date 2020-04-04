تحذير.." "كورونا" ينتقل عبر "التحدث"

أكد جيروم آدامس الطبيب العام الأمريكي، أمس الجمعة 3/4/2020 ان المعطيات العلمية والدراسات الجديدة أكدت ان فيروس كورونا ينتقل عبر "التحدث" وخاصة بين المصابين الذين لا يحملون أي أعراض واضحة للعدوى.

وقال آدامس، في مؤتمر صحفي الأدلة الجديدة تؤكد أن الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر ليس فقط عبر السعال أو العطس وإنما كذلك خلال التحدث ، موضحاً ان هؤلاء المرضى يمرون بمرحلة ما قبل الأعراض، ما يعني أنها ستتطور لديهم مستقبلا، يمكن أن ينقلوا الفيروس إلى الآخرين قبل ظهور الأعراض".

ويشار الى ان الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا بـ275493 ، متقدمة على إيطاليا، التي تأتي في المرتبة الثانية بـ119827 حالة، أكثر من مرتين، فيما رصدت في الأراضي الأمريكية حتى الآن 7081 وفاة، وسط استمرار تسارع انتشار الفيروس.