الطقس: ارتفاع الحرارة اليوم السبت 4/4/2020 وأجواء مغبرة غداً

قالت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 4/4/2020 ان الطقس يشهد اتفاعاً على درجات الحرارة ليصبح حار نسبيا في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويكون الطقس غدا الأحد2020/04/05: مغبر ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات ليصبح الجو حارا في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأثنين2020/04/06:يكون الجو غائماً جزئيا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات ليصبح الجو معتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة نشطة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .