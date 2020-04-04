مطعم استرالي يُسلم وجبات البيتزا والجعة بطريقة مبدعة بعد الكورونا

لجأ مطعم شعبي في أستراليا إلى طريقة غير عادية لتسليم وجبات البيتزا والجعة إلى السكان، كمحاولة لرفع معنويات السكان الذين يعيشون عزلة شديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

استخدم مطعم ونزل "دانمارا وايسايد إن" الأسترالي طائرة صغيرة لتنظيم عمليات تسليم البيتزا والجعة إلى السكان المحجورين في منازلهم خاصة في المناطق النائية.

ويأمل "دانمارا"، الذي يوجد على الطريق في الإقليم الشمالي في أستراليا، أن تتحول هذه التجربة إلى خدمة توصيل وجبات سريعة أسبوعية إلى تلك المناطق النائية.

ووفقًا لوكالة فرانس برس قال مدير المطعم ومعد البيتزا، بن اندرسون: "السكان المرسلة لهم البيتزا أحبوها جدا لدرجة أنهم تناولوها على الفطور في صباح اليوم التالي".

وحاول المطعم في البداية، إبقاء الخدمة طي الكتمان حتى يتأكد من أن عمليات تسليم الطعام بالطائرات ستعمل أو ستنجح.

وأوضح أندرسون قائلا "لقد وضعنا فرن بيتزا ضخما بشكل سري"، بحسب فرانس برس

غير أن الأخبار انتشرت بسرعة، وقد ورد للشركة مكالمات من صحفيين في إحدى المحطات الإذاعية يسألون عما إذا كان بإمكانه توصيل طلبية إلى الاستوديو الخاص بهم في بيرث على مسافة أكثر من 3000 كيلومتر.

غير أن أندرسون أشار إلى أن هذه المسافة خارج نطاق قدرته قليلا، كما أنه وفريقه يخطط، في الوقت الحالي، لتوصيل طلبيات إلى أماكن تبعد 100 كيلومتر فقط.

يشار إلى أنه بموجب القيود والتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات الأسترالية، يجب ترك الطلبات عند الباب حتى يتمكن السكان من استلامها.