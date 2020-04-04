أشهر حدائق الحيوان في مصر تعيش حالة نادرة لم تشهدها من قبل

خيم الهدوء في أشهر حدائق الحيوانات في مصر بعدما منع التجول الليلي وأغلقت كافة المواقع السياحية والمساجد والمدارس بسبب تفشي فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

ففي حالة نادرة تشهدها جمهورية مصر العربية فإن الهدوء في حديثة حيوانات الجيزة سيد الموقف على قطيع الشمبانزي والأسود وأفراس النهر بعد أن خلت مع حراسها.

وتعتبر الحديقة واحدة من المساحات الخضراء القليلة في المدينة الصاخبة التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، وغالبا ما تكون مكتظة بالعائلات التي تبحث عن متنفس من الحياة اليومية.

أما اليوم في ظل ما تعيشه مصر فإن الحراس يجولون على طول الممرات المهجورة وحدهم، ويطعمون الحيوانات التفاح والموز من خلال أقفاصها، ويجلبون القش الطازج إلى حظائرها.

فيما يقوم بعض الحراس برش الحديقة بمعقم مرتين في الأسبوع، وهي تقع على الجهة المقابلة لوسط القاهرة من النيل.

الحارس المخضرم محمد علي قال: "إن الحراس يحرصون على غسل اليدين بين تقديم جولات الطعام"، وأضاف: "أعمل هنا منذ نحو 25 عام (أمضيت) حياتي كلها معها، ربما لا تتحدث لكنها تشعر بكل شيء، وبالطبع كلها تبحث عن أشخاص تداعبها".

وسجلت جمهورية مصر العربية حتى الآن أكثر من 850 حالة إصابة بالفيروس، و50 حالة وفاة.