ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 194 حالة

ارتفع اجمالي عدد الاصابات بـ فيروس كورونا في فلسطين إلى 194 اصابة بعدما سجلت وزارة الصحة منذ صباح الجمعة (3-4-2020) حتى ساعات المساء اصابة 33 حالة جديدة بينهم 8 أطفال.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح الجمعة عن اصابة 10 مواطنين بفيروس كورونا من القدس ورام الله وطولكرم، مؤكدة أن حالتهم الصحية مستقرة.

فيما أعلن رئيس الحكومة د. محمد اشتية في مؤتمر صحفي مساء الجمعة، عن اصابة 22 مواطنًا بفيروس كورونا جميعهم من العمال العائدين إلى منازلهم من داخل الأراضي المحتلة "إسرائيل".

وفي نهاية اليوم الجمعة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل ليصبح مجموع المصابين اليوم الجمعة 33 حالة جديدة مما يرفع عدد الاصابات في فلسطين منذ تفشي الفيروس إلى 194 حالة.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم الحكومة إبراهيم ملحم، أن من بين المصابين "8" أطفال تحت سن الـ"18" عاما، مشيرا إلى أن بعض المصابين هم من العمال ومخالطيهم، إضافة إلى عائدين من الخارج.

وفي تفاصيل الاصابات الـ23 التي تم تسجيلها مساء الجمعة، أوضح ملحم بأن اثنين من المصابين من بلدة قصرة قضاء نابلس وهما عائدان من السفر، إضافة إلى 3 إصابات سجلت في قطنة، وإصابة في بدو، وإصابة في الجديرة.

فيما سجلت إصابة في بيت عنان قضاء القدس، فيما سجلت محافظة رام الله والبيرة 14 إصابة توزعت على رافات (إصابة) وبيتونيا (إصابتان) ودير جرير(6 إصابات) وسنجل (3 إصابات) وبيت لقيا (إصابتان)، وإصابة في حلحول بمحافظة الخليل.

وفي ذات السياق اوضح ملحم أن نتائج العينات التي أخذت من"250" عاملا في مسلخ للدجاج في منطقة "عطروت" بالقدس المحتلة والذي وضعوا الليلة الماضية قيد الحجر الصحي في فنادق رام الله والبيرة أظهرت عدم إصابتهم بالفيروس قبل خروجهم الليلة إلى الحجر المنزلي لمدة "14" يوما.