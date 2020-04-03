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غزة: عروسان يحولان مصاريف حفل زفافهما إلى طرود غذائية ومنظفات

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:17 - 03 ابريل 2020
عريس يحول تكاليف حفل زفافه إلى طرود غذائية عريس يحول تكاليف حفل زفافه إلى طرود غذائية
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تفاجأ العديد من سكان قطاع غزة بمبادرة عروسين من مخيم المغازي وسط القطاع باستبدال المصاريف والتكاليف التي تم رصدها لإتمام حفل زفافهما، بتوزيع مساعدات غذائية للأسر الفقيرة نظرًا لصعوبة الأوضاع الاقتصادية في ظل انتشار فيروس كورونا.

وشاهد مخيم المغاني العروسين وهما يتنقلان بسيارة العُرس المزينة ويقومان بتوزيع طرود غذائية ومواد تنظيف للأسر الفقيرة.

وألغى العريس عبد الرحمن حمدان وعروسه حفل زفافهما، واقتصرا فرحتهما بسهرة عائلية، لكنهما حولا مصاريف الفرح الذي تم رصده لحفل زفافهما إلى طرود غذائية للأسر الفقيرة.

وحظيت مبادرة العريس عبد الرحمن حمدان على اعجاب كبير من قبل أبناء شعبنا في قطاع غزة.

يُشار إلى أن الجهات الحكومية في القطاع اتخذت العديد من الاجراءات الاحترازية خشية من فيروس كورونا القاتل وانتشاره في قطاع غزة، فقررت اغلاق صالات الافراح ومنع التجمعات والحفلات واغلاق المساجد وغيرها من الاجراءات الاحترازية.

وأعلنت الطواقم الطبية في قطاع غزة عن اصابة 12 موطنًا بفيروس كورونا تم شفاء 3 حالات منهم، وفي التفاصيل فإن اثنين من المصابين كانا عائدين من باكستان تم حجرهما فور وصولهما معبر رفح، وبعد أيام أعلن عن اصابة 7 من رجال الأمن اختلطا بالحالتين السابقتين، فيما الحالات الثلاثة الاخرى كانت لمصابين عائدين من معبر ايرز.

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