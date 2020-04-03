صحفي" اسرائيلي" يتساءل: ماذا يقصد السنوار بـ "خاوة"؟ هذا ما توصل اليه

أثارت كلمة "خاوة" التي أطلقها رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، رغبة الصحفي الإسرائيلي محرر شؤون الشرق الأوسط في راديو "إسرائيل" جاكي حوجي للبحث عن أصل الكلمة في اللغة العربية خاصة بعدما أطلق نشطاء في الاردن والضفة والعراق وسم خاوة لمعرفة معناها الحقيقي.

وتوصل الصحفي الإسرائيلي إلى أن معنيين رئيسيين لكلمة "خاوة" في اللغة العربية وهما كالتالي:

الاول: مأخوذ من عالم الجريمة، خاوة عبارة عن ضريبة حماية

الثاني: أخذ شيء ما من شخص ما بالقوة وحتى لو اعترض على ذلك، مستدلًا على هذا المعنى من هجوم جنود الجيش العثماني في العراق عندما تأخرت رواتبهم على الفلاحيين البسطاء وأخذ المنتوج منهم بالقوة.

وكان رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار وجه رسالة إلى وزير الحرب نفتالي بينت قائلًا: "أنا أقول له، إن احتاج شعبي لا سمح الله لأجهزة تنفس، أو أجهزة إنقاذ حال تفشى هذا الفيروس، أو من الجوع، ورفضت، سنأخذ ما نحتاج منك بالخاوة، وستكتشف أننا نستطيع".

يذكر أن نفتالي بينت اشترط تقديم أية مساعدة لقطاع غزة في موضوع فيروس كورونا بتقديم حركة حماس تنازلات في قضية الأسرى الجنود المعتقلين لدى المقاومة في القطاع.