الصحة في غزة: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) في القطاع.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي، أنها تمكنت من فحص 1148 عيّنة لمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، كانت نتيجة 1136 منها سلبية أي "غير مصابة.

وأشارت إلى أن نتيجة فحص 12 عيّنة منهم كانت إيجابية أي أنهم مصابون بالفيروس.

ولفتت إلى أن 3 من المصابين بالفيروس تعافوا وبقي تسعة يعانون من المرض، مشددة على أنهم في حالة صحية مستقرة.

وكانت حكومة رام الله أعلنت عن تسجيل 22 حالة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين في فلسطين (قطاع غزة – الضفة الغربية – القدس المحتلة) إلى 193 حالة ووفاة حالة واحدة في بيت لحم.