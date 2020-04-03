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حارس أمن "إسرائيلي" يدهس عددًا من الأغنام جنوب الخليل

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 20:57 - 03 ابريل 2020
مستوطن يدهس مجموعة من الاغنام مستوطن يدهس مجموعة من الاغنام
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ذكرت مصادر فلسطينية بأن مستوطن "إسرائيلي" هاجم مساء اليوم الجمعة، أغنامًا لمواطنين في بلدة مَسَافِر يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة بمركبته قبل أن يلوذ بالفرار.

ووفقًا لمنسق لجنة الحماية والصمود في جنوب الخليل فؤاد العمور، فإن حارس أمن مستوطنتي "ماعون وكرمئيل" المقامتان على أراضي المواطنين شرق يطا، دهس بمركبته عددا من الأغنام تعود ملكيتها للمواطن سليمان الهذلين من قرية أم الخير.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي حظر التجول على المواطنين، في بعض القرى والتجمعات الفلسطينية بمنطقة المسافر، القريبة من خط 60 الاستيطاني.

 

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