بماذا رد اشتية حول خطط الحكومة لامتحانات الثانوية العامة في فلسطين؟

أكد رئيس حكومة رام الله د. محمد اشتية أن أزمة فيروس كورونا دفعت وزارة التربية والتعليم العالي لوضع كافة الخطط لحالة الطوارئ في فلسطين.

وأوضح اشتية، أن الوزارة قدمت كافة البدائل لحماية العام الدراسي وحماية أبنائنا الطلبة في تلقي التعليم على أكمل وجه.

وكانت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أكدت، أن امتحانات الثانوية العامة ستجرى في تاريخ 31/5/2020، إلا إذا اقتضت الضرورة تغيير هذا الموعد.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أنه لن يتم تضمين الامتحانات أسئلة عن مواضيع لم يتم تغطيتها في إطار التعليم الوجاهي.

وبينت الوزارة أنها ستنسق خططها فيما يخص الثانوية العامة، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كي يتمكن الخريجون من الالتحاق بسهولة بمؤسسات التعليم العالي دونما تأخير.

وحددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية الأجزاء المحذوفة والمطلوبة في المنهاج لجميع طلاب وطالبات الثانوية العامة للعام 2020 في فلسطين.

والمواد المطلوبة كالتالي: