توقعات "اسرائيلية" بحدوث اختراق بملف الاسرى في ظل تفشي فيروس كورونا

توقعت جهات أمنية وسياسية إسرائيلية اليوم الجمعة، بأن أزمة فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) قد تخلق فرصة جديَّة لتحقيق تقدم في ملف التفاوض حول الجنود الأسرى المعتقلون لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

ووفقًا لصحيفة معاريف العبرية "الإسرائيلية" فإن الجهات الأمنية والسياسية ترى بأن نتائج فيروس كورونا بشكل عام في الاراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة قد تخلق فرصة حقيقية لإحداث اختراق في ملف الاسرى الجنود.

وترى الصحيفة بأن تصريحات وزير الحرب "الإسرائيلي" نفتالي بنيت تدعم هذه الرؤية حيث قال الأسبوع الماضي: "لكل من غزة و"إسرائيل" احتياجات إنسانية" وربط تقديم المساعدات لقطاع غزة بتحقيق تقدم في قضية الأسرى والمفقودين، وقال: "نحن منفتحون على خيارات عدة".

وأوضحت الصحيفة بأن الفكرة الرئيسة تقوم على أساس تقديم مساعدات إنسانية وبوادر حسن نية أخرى (حسب تعبير الصحيفة)، من أجل تحقيق تقدم قد يساعد في استعادة الأسرى المعتقلين لدى المقاومة، والفكرة يمكن أن تكون ممكنة ما لم ينتشر الفيروس في القطاع.

وردًا وزير الحرب الإسرائيلي قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية حماس د. محمود الزهار في تصريحات سابقة لـ"فلسطين اليوم": "إن ملف الأسرى محسوم بالنسبة للمقاومة، أسرى مقابل أسرى، فكما لدينا أسرى من جنوده، لنا في معتقلاته أبطال وأسرى، وعليه إخراجهم جميعاً إذا ما أراد أسراهم، لأن العين بالعين".