جونسون يوجه رسالة حزينة للشعب البريطاني

وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء اليوم الجمعة، رسالة حزينة إلى الشعب البريطاني من داخل العزل الصحي الذي أخضع له منذ أسبوع كامل.

وأعرب جونسون عن حزنه الشديد لارتفاع حصيلة الوفيات الكبيرة في العالم اجمع وبلاده فلى وجه الخصوص بسبب فيروس كورونا القاتل (كوفيد-19).

وأوضح جونسون، إنه لا يزال يعاني من أعراض خفيفة لفيروس كورونا المستجد بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة بعد سبعة أيام من إصابته بالفيروس.

وقال جونسون: "رغم شعوري بتحسن خلال سبعة أيام من العزلة، للأسف ما زلت أعاني من أحد الأعراض، وهو عرض طفيف، إذ لا يزال لدي ارتفاع في درجة الحرارة، لذلك وفقًا لنصيحة الحكومة، يجب أن أبقى في عزلتي".

ووفقًا لويترز أعرب جونسون عن ثقته في أن الشعب سيتمكن من هزيمة فيروس كورونا المستجد، داعيا الجميع للبقاء في المنازل.

وأصيب جونسون الجمعة الماضية بفيروس كورونا القاتل (كوفيد-19) وظهرت عليه أعراض طفيفة لا زالت مستمرة.