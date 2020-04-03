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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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نادي الأسير يحذر من لعبة تنتهجها إدارة السجون بحق الأسرى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:17 - 03 ابريل 2020
سجون الاحتلال- كورونا2 سجون الاحتلال- كورونا2
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حذر نادي الأسير، الذي يعنى بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من ما تقوم به إدارة السجون الإسرائيلية بالتأخير المتعمد في الإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء.

وأوضح النادي في بيان له اليوم الجمعة، أن إدارة السجون الاسرائيلية أوقفت تطبيق بما يسمى بـ "المنهلي"، وبموجبه يتم الإفراج عن الأسير قبل انتهاء فترة الحكم المفترضة، وفقاً لجدول مرتبط بمدة حكم الأسير. مشيراً إلى نظام "المنهلي" يستخدم للحد من الاكتظاظ في السجون، رغم الحاجة الملحة لتطبيقه اليوم في ظل التخوفات الحاصلة من انتشار فيروس كورونا المستجد بين صفوف الأسرى الفلسطينيين. متسائلاً عن الدوافع الاسرائيلية وراء وقف هذا الإجراء الآن؟

وكشف أن إدارة السجون الإسرائيلية طلبت من الأسرى المفروض عليهم غرامات مالية، واقترب موعد الإفراج عنهم، أن يدفعوا الغرامات بشكل عاجل، مؤكداً أن إجراء الاحتلال خطير للغاية بحق الأسرى، داعيا في الوقت ذاته كل المؤسسات الدولية الحقوقية بالتوقف عنده، وعدم التعاطي مع أية صورة كاذبة يحاول خلقها الاحتلال بشأن قضية الأسرى، بحيث يقوم بالإفراج عن أسرى انتهت محكومياتهم أو أوشكت على الانتهاء، دفعة واحدة، ليظهر للعالم أنه استجاب لتلك المطالب.

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