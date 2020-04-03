عباس يحث العمال للتحلي بالمسؤولية وعدم الاختلاط بالمواطنين

قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إن قرار تمديد العمل بحالة الطوارئ لمدة 30 يوما جديداً، جاء بهدف إدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، والتي تستدعي اجراءات استثنائية لمواجهة الفيروس، وحماية الصحة العامة، وتحقيق الامن والاستقرار.

وأضاف الرئيس عباس في كلمة له مساء اليوم الجمعة، نعول على وعي شعبنا والتزامه بالتعليمات التي تصدرها الحكومة لمحاصرة الفيروس الفتاك. داعياً أهل القدس المحتلة إلى ضرورة الحفاظ على سلامتهم في ظل الاوضاع الصعبة والمعقدة التي يعيشونها.

في ذات السياق، حث الرئيس عباس العمال الذين يعودون هذه الايام إلى قراهم وبلداتهم من الداخل المحتل، على التحلي بالمسؤولية الوطنية، وعدم الاختلاط، والالتزام الصارم بإجراءات الفحص والحجر وفقا للتعليمات الصادرة من وزارة الصحة وجهات الاختصاص.

وأوضح، أن العمل جاري مع الجهات المعنية لتنسيق عودة العمال وعمل كل الإجراءات اللوجستية والطبية اللازمة لسلامتهم.

وفي موضوع الأسرى في سجون الاحتلال، أوضح عباس أن طالب بالإفراج عن الأسرى، محملاً الاحتلال المسؤولية عن سلامتهم، متمنياً من الأسرى الذين يتم الإفراج عنهم اختصار مظاهر الفرح أو إلغاءها من أجل سلامة الجميع.