وزير الصحة الإيراني: ارتفاع عدد الوفيات إلى 3294 في ايران

وصل عدد المصابين اليوم الجمعة 53 ألفاً و 183 شخصاً، والمتوفين 3294 والمتعافين 17 ألفاً و935 شخصاً، بحسب المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعقيم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور.

وأضاف جهانبور في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2715 حالة جديدة للإصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 53 الفا و183 حالة لغاية الآن.

وأكد أن "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 17 الفا و935 شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفي 134 شخصاً آخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 3294 شخصاً بينهم 4035 في وضع حرج.